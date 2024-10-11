Волонтеры «Систэм Электрик» приняли участие в подготовке Кавказского заповедника к зиме

Волонтеры компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) посетили «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова», чтобы помочь в подготовке вольерного комплекса к зиме.

Заповедник был основан ровно 100 лет назад и является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Основная его цель – сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

Добровольцы движения Green Team поучаствовали в благоустройстве территории комплекса «Лаура» – реабилитационного центра вольерного типа для заповедных животных. Здесь под присмотром специалистов в просторных вольерах восстанавливаются попавшие в беду звери и птицы. Зубр, леопард, волки, олени, косули, шакалы, рыси, еноты: всего 16 видов млекопитающих и 15 видов птиц проживают в вольерном комплексе.

Для волонтеров также организовали специальную экопросветительскую программу, включавшую лекцию и экскурсию.

На акцию в Сочи собрались организаторы волонтерских мероприятий из разных городов присутствия компании – Москвы, Лобни, Санкт-Петербурга, Коммунара (Ленинградская область), Козьмодемьянска (Республика Марий Эл) и Екатеринбурга. В рамках поездки активисты обменялись опытом, обсудили лучшие практики и совместные планы по развитию движения, возможности для проведения новых акций и популяризации волонтерства на предприятиях и в офисах «Систэм Электрик» по всей России. Часть новых идей волонтеры начали реализовывать сразу после возвращения.

Корпоративное волонтерское движение «Систэм Электрик» Green Team было основано по инициативе сотрудников. Волонтеры регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, в которых уже приняли участие 800 активистов.

Добровольческие проекты направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а также на экологическую и просветительскую деятельность.

Большое внимание уделяется и внедрению наиболее эффективных подходов к волонтерской деятельности. Суммарно волонтеры компании «Систэм Электрик» посвятили более 7000 человеко-часов обучению по вопросам заботы об окружающей среде и другим социально-значимым направлениям.