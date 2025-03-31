Все для умного дома: устройства серии AtlasDesign Smart от «Систэм Электрик» и SberDevices уже в продаже!

Российский производитель «Систэм Электрик» (Systeme Electric) совместно с компанией SberDevices объявляют о старте продаж первых умных электроустановочных изделий линейки AtlasDesign Smart.

Устройства выполнены в едином классическом дизайне AtlasDesign, легко монтируются, а также автоматизируют управление светом и электроэнергией в доме, не требуя от пользователя сложных настроек. Для покупки доступны одноклавишный и двухклавишный выключатели, а также розетки в белом цвете и цвете карбон.

Устройства AtlasDesign Smart подключаются к российской платформе Умного дома Sber, благодаря чему могут работать по таймеру или расписанию. Управление осуществляется через мобильное приложение по заданным сценариям и/или голосом с помощью умных девайсов Sber. Умные электроустановочные устройства поддерживают протокол Zigbee, который позволяет им работать локально, даже если связь с интернетом отсутствует.

Дистанционное управление повышает уровень безопасности при использовании розеток и выключателей. Удаленный контроль особенно важен для семей с детьми. Кроме того, в розетку AtlasDesign Smart можно подключить любой прибор, такой как вентилятор или обогреватель, и сделать его умным, даже если изначально эта функция не предусмотрена производителем. Розетка защищает его от повышенного напряжения. Допустимые пределы напряжения и тока можно установить самостоятельно. Розетка защищена от перегрева благодаря встроенному датчику температуры.

Большое внимание при создании линейки было уделено энергоэффективности устройств. Розетка позволяет узнать показатели энергопотребления включенного в нее прибора, а настройка сценариев освещения помогает экономить электроэнергию.

Все устройства AtlasDesign Smart отличают удобство и легкость установки. Теперь еще на этапе ремонта вместе с обычными выключателями можно интегрировать в проект умные устройства, которые не только выполнены в едином стильном дизайне линейки AtlasDesign, но и существенно повышают уровень комфорта в доме. Дизайнеры могут создавать проекты, комбинируя умные и неподключаемые электроустановочные изделия.

При этом новые функции полностью совместимы с классическими механизмами серии и рамками AtlasDesign Classic, Nature, Art, Antique, а, значит, обновление установленных ранее стандартных розеток и выключателей не потребует затрат дополнительных ресурсов. Пользователи получат возможность автоматизировать управление светом и электроэнергией в квартире с минимальными затратами и легкостью монтажа. Устройства линейки AtlasDesign Smart можно устанавливать в многопостовые рамки серии AtlasDesign: от одного до пяти в рамке.

За простоту в использовании отвечают продуманный интерфейс приложения и автоматизация управления за счет сценариев. Устройства служат в несколько раз дольше аналогов благодаря включению и выключению при нулевом напряжении. Гарантия на девайсы составляет 2 года.

Ознакомиться с устройствами AtlasDesign Smart вживую можно на выставках MosBuild (стенд A3015, 1 зал, павильон 1, «Крокус Экспо») и ЭЛЕКТРО (стенд № 21D50, 1 зал, уровень 2, павильон 2, «Экспоцентр»), которые проходят в Москве с 1 по 4 апреля, а также в Шоуруме дизайнерской электрики Systeme Electric в Центре дизайна ARTPLAY.