Завод «Потенциал» обновил и оборудовал класс физики в рамках программы «Растим инженеров»

При поддержке завода «Потенциал» (входит в состав российской производственной компании «Систэм Электрик») отремонтирован и оснащен современным техническим оборудованием учебный класс физики в МОУ «Лицей города Козьмодемьянска» Республики Марий Эл.

На торжественном открытии класса присутствовали мэр Козьмодемьянска Михаил Козлов, генеральный директор «Потенциала» Радик Мухамадеев, руководители образовательных организаций города, директор лицея Светлана Громова и его ученики.

В рамках национального проекта «Образование» совместно с МОУ «Лицей города Козьмодемьянска» и Поволжским государственным технологическим университетом завод «Потенциал» участвует в реализации программы «Растим инженеров», которая направлена на создание среды непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» и подготовку учащихся к освоению инженерных специальностей.

Еженедельно преподаватели университета проводят для учеников лицея аудиторные занятия с применением дистанционных образовательных технологий по предметам «Проекционное черчение» и «Физика». Кроме того, ученики проходят практику на «Потенциале», знакомятся со спецификой инженерной профессии и производственными технологиями. В 2023 году завод «Потенциал» предоставил грант на современный ремонт и оснащение кабинета физики в лицее, а также на благоустройство детской площадки города.

«На нашем предприятии реализуется масштабная программа модернизации, обновляется инфраструктура. Этот проект рассчитан на несколько лет и направлен на расширение ассортимента, внедрение новейшего оборудования и, конечно же, обеспечение достойных условий труда. Однако качественный рост невозможен без развития профессиональных кадров. Поэтому «Потенциал» активно сотрудничает с учебными заведениями. Пусть в этом классе будет легко и интересно учиться, а в дальнейшем мы будем рады видеть ребят в нашем коллективе!», – прокомментировал генеральный директор завода «Потенциал» Радик Мухамадеев.