Продукты
AC-C8
Контроллер СКУД, 8дв Eth RS
AC-C8

Контроллер СКУД, 8дв Eth RS

Референс: AC-C8
Линейка SystemeAC
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916941430217 см. 0.54кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
СКУД SystemeAC каталог
Дата документа: 29/10/2023
Формат PDF
Размер 430.81 kB
СКУД SystemeAC каталог
Техническая документация
SystemeAC AC-C8 Контроллер - Руководство
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 1.5 MB
SystemeAC AC-C8 Контроллер - Руководство
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85121_24
Формат PDF
Размер 740.44 kB
Срок действия: 18/03/2024 - 17/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85121_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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