Шкаф СКУД для 1C8, мет, не вкл. C8, БП , ИБП =12В 2,8А, замок тампер, пит~220В
Шкаф СКУД для 1C8, мет, не вкл. C8, БП , ИБП =12В 2,8А, замок тампер, пит~220В
Референс: AC-C8-PSU-BOX
Линейка SystemeAC
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409193921
|40
|45
|15
|см.
|11
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
С-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
Формат PDF
Размер 1.8 MB
Срок действия: 23/05/2024 - 22/05/2029
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
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