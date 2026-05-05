ATLASDESIGN SMART 1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. с опц.нейтралью, Zigbee, сх.1, L(N), 10А, мех., БЕЛЫЙ

Умный выключатель Sber в белом цвете в линейке умных электроустановочных изделий AtlasDesign Smart. сочетайте выключатель с устройствами и рамками Systeme Electric серии AtlasDesign из коллекций Classic, Nature, Art, Antique настраивайте цвет и яркость индикатора на устройстве под интерьер либо отключите его выключателем можно управлять голосом через умные устройства Sber и удалённо в приложении, по расписанию или сценариям или веб-приложении создавайте сценарии автоматизации с выключателем: умный дом будет включать и выключать устройства по голосовой команде, таймеру, расписанию или сигналу другого устройства устройство подключается к платформе Умного дома Sber по протоколу Zigbee 3.0 (потребуется умный хаб Sber или умная колонка SberBoom Home) сценарии с Zigbee-девайсами способны работать автономно: они продолжат выполняться, даже если Wi-Fi или интернет не работает три вида нажатий, к которым можно привязать устройство умного дома или сценарий монтаж в стандартный круглый подрозетник подходит для управления любыми источниками света: LED, накаливания и др. переключение нагрузки по технологии Zero-Crossing Detection. Продлевает срок службы выключателя и источника света Преимущества: Подключение c нейтралью (L+N) или без нейтрали (L only) Работа с любыми лампами 3Вт и более (без подключения нейтрали) Управление голосом Три вида нажатия для различных сценариев Сценарии работают без интернета Настройка цвета и яркости индикатора"Настройка цвета и яркости индикатора