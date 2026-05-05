ATN000115Z
ATLASDESIGN SMART 1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. с опц.нейтралью, Zigbee, сх.1, L(N), 10А, мех., БЕЛЫЙ
Референс: ATN000115Z
Серия AtlasDesign Smart

Умный выключатель Sber в белом цвете в линейке умных электроустановочных изделий AtlasDesign Smart. сочетайте выключатель с устройствами и рамками Systeme Electric серии AtlasDesign из коллекций Classic, Nature, Art, Antique настраивайте цвет и яркость индикатора на устройстве под интерьер либо отключите его выключателем можно управлять голосом через умные устройства Sber и удалённо в приложении, по расписанию или сценариям или веб-приложении создавайте сценарии автоматизации с выключателем: умный дом будет включать и выключать устройства по голосовой команде, таймеру, расписанию или сигналу другого устройства устройство подключается к платформе Умного дома Sber по протоколу Zigbee 3.0 (потребуется умный хаб Sber или умная колонка SberBoom Home) сценарии с Zigbee-девайсами способны работать автономно: они продолжат выполняться, даже если Wi-Fi или интернет не работает три вида нажатий, к которым можно привязать устройство умного дома или сценарий монтаж в стандартный круглый подрозетник подходит для управления любыми источниками света: LED, накаливания и др. переключение нагрузки по технологии Zero-Crossing Detection. Продлевает срок службы выключателя и источника света Преимущества: Подключение c нейтралью (L+N) или без нейтрали (L only) Работа с любыми лампами 3Вт и более (без подключения нейтрали) Управление голосом Три вида нажатия для различных сценариев Сценарии работают без интернета Настройка цвета и яркости индикатора"Настройка цвета и яркости индикатора

Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Глубина устройства 44
Цвет Белый
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46400762442417.34.87.3 см. 0.1кг.
CAR
350шт.1464007624424826.339.517.3 см. 5.92кг.
Документы
Каталог
Каталог Умный дом Sber
Дата документа: 05/05/2026
Формат PDF
Размер 39.62 MB
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НВ93.В.06283_24
Формат PDF
Размер 899.49 kB
Срок действия: 17/12/2024 - 16/12/2029
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.55811_24
Формат PDF
Размер 344.56 kB
Срок действия: 17/12/2024 - 16/12/2029
