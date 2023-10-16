Периметральные кондиционеры CoolRoom, предназначенные для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или non-IT применениях
Периметральные кондиционеры CoolRoom, предназначенные для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или non-IT применениях
Референс: CoolRoom
Периметральные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с фиксированной частотой вращения и с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга, с верхней и нижней раздачей воздуха.
Холодопроизводительность: DX — от 5 до 130 кВт, CW — от 5 до 300 кВт.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
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Тип документа
Каталог
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 713.24 kB
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
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