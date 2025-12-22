Фрейм для ИБП Excelente VX 1200кВА/кВт без выключателей, ПНР
Фрейм для ИБП Excelente VX 1200кВА/кВт без выключателей, ПНР
Референс: EVXFRM1200KHS
Фрейм для ИБП Excelente VX 1200кВА/кВт без выключателей, ПНР
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-50
Активная выходная мощность 1200000
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года от момента ПНР
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409242391
|1 300
|1 760
|2 190
|мм.
|740
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 22/12/2025
Формат PDF
Размер 28.46 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство по установке и эксплуатации ИБП Excelente VX 100-1200 кВА
Дата документа: 18/02/2025
Формат PDF
Размер 1.98 MB
Руководство по установке и эксплуатации ИБП Excelente VX 100-1200 кВА
Техническая документация
Отраслевые решения Systeme Electric для инженерной инфраструктуры
Дата документа: 16/09/2025
Формат PDF
Размер 10.54 MB
Отраслевые решения Systeme Electric для инженерной инфраструктуры
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик