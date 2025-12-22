Продукты
EVXFRM1200KHS
Фрейм для ИБП Excelente VX 1200кВА/кВт без выключателей, ПНР
Референс: EVXFRM1200KHS
Серия Excelente VX

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-50
Активная выходная мощность 1200000
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года от момента ПНР
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092423911 3001 7602 190 мм. 740кг.
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 22/12/2025
Формат PDF
Размер 28.46 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство по установке и эксплуатации ИБП Excelente VX 100-1200 кВА
Дата документа: 18/02/2025
Формат PDF
Размер 1.98 MB
Руководство по установке и эксплуатации ИБП Excelente VX 100-1200 кВА
Техническая документация
Отраслевые решения Systeme Electric для инженерной инфраструктуры
Дата документа: 16/09/2025
Формат PDF
Размер 10.54 MB
Отраслевые решения Systeme Electric для инженерной инфраструктуры
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
