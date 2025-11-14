ARTGALLERY PURE 3-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЗОЛОТО

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете золото, в 3-х постовом исполнении. Металл золото- глубокий, тёплый оттенок с благородным сиянием, добавит роскоши классическому дизайну. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.