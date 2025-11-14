ARTGALLERY PURE 3-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЗОЛОТО
ARTGALLERY PURE 3-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЗОЛОТО
Референс: GAL312403
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете золото, в 3-х постовом исполнении. Металл золото- глубокий, тёплый оттенок с благородным сиянием, добавит роскоши классическому дизайну. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Золото
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201043089
|10.1
|28.6
|3.9
|см.
|0.154
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4690201043096
|19.1
|38
|11.2
|см.
|1.057
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14690201043093
|38.7
|39.4
|13
|см.
|2.417
|кг.
P12
|4
|—
|576
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|131
|кг.
