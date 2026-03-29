Продукты
MC1G1854F7
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 275A 110В 50/60ГЦ
Референс: MC1G1854F7
Серия SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 275 А по категории применения АС1 / 185 А по АС3, 4P, напряжение управления 110 В пер. тока. Четырехполюсные контакторы серии SystemePact MC1G преимущественно используются для управления активными и слабоиндуктивными нагрузками: в схемах АВР, цепях освещения, для коммутации резистивных нагревательных элементов. Могут оснащаться дополнительными контактами и механической блокировкой.

67 636.80  
Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 4
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 0
Напряжение цепей управления 110-110
Модульное исполнение Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409263402244251 см. 5кг.
CAR
34шт.14680409263409244251 см. 20кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 29/03/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
3D модели
3D модель MC1G1854хх
Дата документа: 20/01/2026
Формат STP
Размер 6.83 MB
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
COTO (Российский морской регистр судоходства)
25.44.01.12101.120
Формат PDF
Размер 2.96 MB
Срок действия: 17/11/2025 - 17/11/2030
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MFR2254
 
МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 275-315A
MGX2254F7
 
КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 275-315A 110В 50/60ГЦ
Фильтры
Поиск
Корзина