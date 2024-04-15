КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 275A 240В 50/60ГЦ

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 275 А по категории применения АС1 / 185 А по АС3, 4P, напряжение управления 240 В пер. тока. Четырехполюсные контакторы серии SystemePact MC1G преимущественно используются для управления активными и слабоиндуктивными нагрузками: в схемах АВР, цепях освещения, для коммутации резистивных нагревательных элементов. Могут оснащаться дополнительными контактами и механической блокировкой.