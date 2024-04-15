MC1G2254N7
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 315A 415В 50/60ГЦ
MC1G2254N7
MC1G2254N7

КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 315A 415В 50/60ГЦ

Референс: MC1G2254N7
Серия SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 315 А по категории применения АС1 / 225 А по АС3, 4P, напряжение управления 415 В пер. тока. Четырехполюсные контакторы серии SystemePact MC1G преимущественно используются для управления активными и слабоиндуктивными нагрузками: в схемах АВР, цепях освещения, для коммутации резистивных нагревательных элементов. Могут оснащаться дополнительными контактами и механической блокировкой.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 4
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 0
Напряжение цепей управления 415-415
Модульное исполнение Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409263471243049 см. 6.4кг.
CAR
32шт.14680409263478243049 см. 12.8кг.
Документы
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Каталог SystemePact M
3D модели
3D модель MC1G2254хх
Дата документа: 20/01/2026
3D модель MC1G2254хх
Совместимые продукты
MFR2254
 
МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 275-315A
MGX2254N7
 
КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 275-315A 415В 50/60ГЦ
