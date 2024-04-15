Продукты
MGX225Q5
КАТУШКА ДЛЯ КОНТАКТОРА MC1G 3P 120-225A 380V 50ГЦ
Референс: MGX225Q5
Серия SystemePact M

Запасная катушка управления для трехполюсных контакторов SystemePact MC1G с номинальным током 120-225 А по категории применения АС3, напряжение управления 380 В пер. тока. Катушка управления в качестве ЗИП помогает упростить техническое обслуживание и продлить срок службы оборудования.

Спецификация
Технические характеристики
EC001043 Катушка для контактора/реле
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 380-380
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Напряжение цепей управления 380-380
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907679810.812.318.1 см. 1.392кг.
CAR
312шт.1468040907679537.525.533.8 см. 17.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MC1G120Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G185Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G225Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G160Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
Фильтры
Поиск
Корзина