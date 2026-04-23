КАТУШКА ДЛЯ КОНТАКТОРА MC1G 3P 265-400A AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
КАТУШКА ДЛЯ КОНТАКТОРА MC1G 3P 265-400A AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
Референс: MGX400EHE
Запасная катушка управления для трехполюсных контакторов SystemePact MC1G с номинальным током 265-400 А по категории применения АС3, напряжение управления 48-130 В переменного 50/60 Гц / постоянного тока. Катушка управления в качестве ЗИП помогает упростить техническое обслуживание и продлить срок службы оборудования.
30 121.80
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409076811
|14.5
|14.5
|22.5
|см.
|2.347
|кг.
CAR
|3
|—
|4
|шт.
|14680409076818
|47.1
|31.1
|16.2
|см.
|9.89
|кг.
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Каталог SystemePact M
Дата документа: 23/04/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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