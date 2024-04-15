MPC38
ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА MC1E 9-38 / MC1G 120-630
Референс: MPC38
Серия SystemePact M

Крышка фронтальная прозрачная для контакторов SystemePact MC1E 9-38 / MC1G 120-630. Предназначена для защиты от попадания пыли и влаги внутрь аппарата и случайного прикосновения.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Крышка
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.34.50.7 см. 0.003кг.
BB1
220шт.46804090763476.18.38.6 см. 0.077кг.
CAR
31260шт.1468040907634428.440.630.5 см. 5.414кг.
Документы
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации MC1E MC1G аксессуары
Дата документа: 31/12/2024
Формат PDF
Размер 50.85 MB
3D модели
3D модель MPC38
Дата документа: 09/07/2025
Формат STP
Размер 115.28 kB
Совместимые продукты
MC1E38F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E3810F5)
MC1E09F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E0910F5)
MC1E09B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E0910B5)
MC1E18B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E1810B5)
MC1E32E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E3210E5)
MC1E25F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E2510F5)
MC1E25B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E2510B5)
MC1E38B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E3810B5)
MC1E38M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E3810M5)
MC1E09M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E0910M5)
MC1E12Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E1210Q5)
MC1E18E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E1810E5)
MC1E18F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E1810F5)
MC1E25E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E2510E5)
MC1E32Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E3210Q5)
MC1E09Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E0910Q5)
MC1E32C7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E3210C5)
MC1E25C7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E2510C5)
MC1E25M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E2510M5)
MC1E09C7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E0910C5)
MC1E18C7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E1810C5)
MC1E18Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E1810Q5)
MC1E09E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E0910E5)
MC1E25Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E2510Q5)
MC1E12C7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E1210C5)
MC1E38C7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E3810C5)
MC1E12E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E1210E5)
MC1E32F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E3210F5)
MC1E38Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E3810Q5)
MC1E38E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E3810E5)
MC1E12B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E1210B5)
MC1E18M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E1810M5)
MC1E32B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E3210B5)
MC1E12F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E1210F5)
MC1E32M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E3210M5)
MC1E12M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E1210M5)
