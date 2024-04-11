ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 25A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 25A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
Референс: MSD25320B
Линейка SystemePact MCP
Выключатель-разъединитель MSD на номинальный ток 25 А применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. 3-полюсное исполнение с черной поворотной рукояткой с монтажом на дверцу.
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Каталог Каталог SystemePact M_MSDКаталог SystemePact M_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 2.03 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePactM_MSDРуководство по эксплуатации SystemePactM_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 531.33 kB
2D чертежи Чертеж с размерами для MSDxx320BЧертеж с размерами для MSDxx320B
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 77.26 kB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
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