NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х800х250 с ф/п

Шкаф универсальный навесной, серии NSB, ВШГ: 1000х800х250, материал сталь, цвет серый (RAL7035) с монтажной панелью и фланш панельюб IP66. В корпуса NSB предусмотрена установка электрического, пневмпатического, гидравлического и прочего оборудования. Предназначен для использования как внутри помещений, так и на улице.