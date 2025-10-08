NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х 800x300 с ф/п
Референс: NSB128030
Шкаф универсальный навесной, серии NSB, ВШГ: 1200х 800x300, материал сталь, цвет серый (RAL7035) с монтажной панелью и фланш панельюб IP66. В корпуса NSB предусмотрена установка электрического, пневмпатического, гидравлического и прочего оборудования. Предназначен для использования как внутри помещений, так и на улице.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409258552
|31
|81
|121
|см.
|50.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Листовка SystemeNSB
Дата документа: 08/10/2025
Формат PDF
Размер 1.07 MB
Листовка SystemeNSB
Д-ТР ТС-МП
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.05787_25
Формат PDF
Размер 241.33 kB
Срок действия: 13/08/2025 - 12/08/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.05787_25
