NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 200х300х150 с ф/п

Шкаф универсальный навесной, серии NSB, ВШГ: 200х300х15, материал сталь, цвет серый (RAL7035) с монтажной панелью и фланш-панелью, степень защиты IP66. В корпуса NSB предусмотрена установка электрического, пневматического, гидравлического и прочего оборудования. Предназначен для использования как внутри помещений, так и на улице.