NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x400x200 с ф/п
Серия SystemeNSB

Шкаф универсальный навесной, серии NSB, ВШГ: 400x400x200, материал сталь, цвет серый (RAL7035) с монтажной панелью и фланш панельюб IP66. В корпуса NSB предусмотрена установка электрического, пневмпатического, гидравлического и прочего оборудования. Предназначен для использования как внутри помещений, так и на улице.

Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409258675366181 см. 10.1кг.
Техническая документация
Листовка SystemeNSB
Д-ТР ТС-МП
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.05787_25
Срок действия: 13/08/2025 - 12/08/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.05787_25
Совместимые продукты
NSB000004
 
NSB Настенное крепление, 4шт.
