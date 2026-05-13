Счётчик электрической энергии PM5300 5A/1A (0,5S), 4DI+2DO, I4+AI+Ir

Многофункциональный трёхфазный счётчик электрической энергии класса точности по активной энергии 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012; номинал токоизмерительных входов 5 А; 4 дискретных входа; 2 дискретных выхода; 4-й вход измерения тока, аналоговый вход (от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА), вход измерения дифференциального тока утечки (от 0 до 0,5 мА). Счётчик предназначен для измерений и учёта активной, реактивной и полной энергии прямого и обратного направления в трёхпроводных и четырёхпроводных цепях переменного тока трансформаторного включения, в одно- и многотарифных режимах. Счётчик дополнительно измеряет параметры трёхфазной энергетической сети, такие как активная, реактивная и полная мощность, сила переменного тока, напряжение переменного тока, частота переменного тока, коэффициент мощности, а также показатели качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, ГОСТ 30804.4.7-2013, ГОСТ IEC 61000-4-15-2014.