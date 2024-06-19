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RCFDI8
Модуль дискретных входов Comf 8DI RS-485 =12В
RCFDI8

Модуль дискретных входов Comf 8DI RS-485 =12В

Референс: RCFDI8
Линейка SystemeComf
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091956971398 см. 0.146кг.
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Тип документа
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Каталог
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 764.98 kB
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Техническая документация
SystemeComf - Руководство
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 987.01 kB
SystemeComf - Руководство
Техническая документация
SystemeComf RCFDI8 Модуль расширения - Руководство
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 314.09 kB
SystemeComf RCFDI8 Модуль расширения - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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