КРУЭ серии RME (моноблок) до 20 кВ 630А 20 кА
КРУЭ серии RME (моноблок) до 20 кВ 630А 20 кА
Референс: RME
RME представляет собой компактное распределительное устройство до 20 кВ, сборные шины и коммутационные аппараты которого расположены в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия (30 лет)
Спецификация
Основные характеристики
Номинальный ток 200; 400; 630 А
Номинальное напряжение 6; 10; 20 кВ
Класс стойкости к внутренней дуге A-FLR до 20 кА / 1 с
Номинальный ток отключения (для функции d) 12,5; 16; 20; 25 кА
Изоляция сборных шин Элегазовая
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Тип документа
Каталог Каталог RME 2023Каталог RME 2023
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.14 MB
Техническая документация Брошюра Моноблоки RMEБрошюра Моноблоки RME
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 572.13 kB
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