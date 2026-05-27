Датчик температуры воздуха SystemeBotz, аналоговый, 3 метра
Датчик температуры воздуха SystemeBotz, аналоговый, 3 метра
Референс: SBSE0101T
Датчик температуры воздуха SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля и измерения температуры воздуха в стойках телекоммуникационного и серверного оборудования
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409254837
|18
|12
|2
|см.
|0.025
|кг.
CAR
|3
|—
|25
|шт.
|4680409259023
|21.3
|31.6
|21.5
|см.
|0.768
|кг.
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