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SBSE0101T
Датчик температуры воздуха SystemeBotz, аналоговый, 3 метра
SBSE0101T

Датчик температуры воздуха SystemeBotz, аналоговый, 3 метра

Референс: SBSE0101T
Серия SystemeBotz

Датчик температуры воздуха SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля и измерения температуры воздуха в стойках телекоммуникационного и серверного оборудования

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925483718122 см. 0.025кг.
CAR
325шт.468040925902321.331.621.5 см. 0.768кг.
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