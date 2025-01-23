Датчик температуры и влажности SystemeBotz, цифровой, 5 метров

Датчик температуры и влажностиSystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля и измерения температуры и влажности воздуха в стойках телекоммуникационного и серверного оборудования