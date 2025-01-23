Датчик температуры и влажности SystemeBotz, цифровой, 5 метров
Датчик температуры и влажности SystemeBotz, цифровой, 5 метров
Референс: SBSE0101TH
Датчик температуры и влажностиSystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля и измерения температуры и влажности воздуха в стойках телекоммуникационного и серверного оборудования
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409254851
|26
|19
|4
|см.
|0.109
|кг.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|4680409259030
|21.4
|31.5
|21.5
|см.
|1.25
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.35025_25
Формат PDF
Размер 568.85 kB
Срок действия: 23/01/2025 - 22/01/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.35025_25
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.72596_24
Формат PDF
Размер 559.03 kB
Срок действия: 30/05/2024 - 23/01/2025
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.72596_24
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