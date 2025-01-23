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SBSE0101TH
Датчик температуры и влажности SystemeBotz, цифровой, 5 метров
Датчик температуры и влажности SystemeBotz, цифровой, 5 метров

Датчик температуры и влажности SystemeBotz, цифровой, 5 метров

Референс: SBSE0101TH
Серия SystemeBotz

Датчик температуры и влажностиSystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля и измерения температуры и влажности воздуха в стойках телекоммуникационного и серверного оборудования

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925485126194 см. 0.109кг.
CAR
310шт.468040925903021.431.521.5 см. 1.25кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.35025_25
Формат PDF
Размер 568.85 kB
Срок действия: 23/01/2025 - 22/01/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.35025_25
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.72596_24
Формат PDF
Размер 559.03 kB
Срок действия: 30/05/2024 - 23/01/2025
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.72596_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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