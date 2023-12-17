Датчик дифференциального давления канальный, 0…1000Па 4…20мА =12…30В
Датчик дифференциального давления канальный, 0…1000Па 4…20мА =12…30В
Референс: SDDP10C
Спецификация
Технические характеристики
EC002989 Датчик дифференциального давления
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|16
|15
|9
|см.
|218
|г.
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Тип документа
Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSensАвтоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Техническая документация SDDP Реле дифф давления канальные - РуководствоSDDP Реле дифф давления канальные - Руководство
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 291.79 kB
Техническая документация SDDP Датчики дифф давления канальные - РуководствоSDDP Датчики дифф давления канальные - Руководство
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 284.25 kB
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
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