Датчик влажности и температуры канальный, 2×4…20мА -40…+60°С/0…+50°С 180(40…155)мм ~15…35В/=15…35В
Датчик влажности и температуры канальный, 2×4…20мА -40…+60°С/0…+50°С 180(40…155)мм ~15…35В/=15…35В
Референс: SDHCT6C180
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Документы
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Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SDH Датчики влажности и температуры канальные - Руководство
Дата документа: 15/10/2024
Формат PDF
Размер 576.25 kB
SDH Датчики влажности и температуры канальные - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 30/10/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
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