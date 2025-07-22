Кабель расширения для модулей ввода/вывода, 1000 мм
Референс: SM172C1000
Кабель расширения серии SystemePLC серии S172 для модулей ввода/вывода. Длина: 1000 мм. Используется для соединения модулей ввода/вывода в случае необходимости переноса конфигурации на следующий уровень модульного шкафа. Степень защиты: IP20. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.
Спецификация
Технические характеристики
EC000237 Соединительный кабель ПЛК
Тип электрич. соединения со стороны корпуса Прочее
Длина 1
Количество полюсов 0
Тип электрич. соединения со стороны платы Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409196731
|2.8
|4.2
|14.2
|см.
|0.044
|кг.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|14680409196738
|23.4
|36.2
|22.5
|см.
|1.615
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Техническая документация
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Техническая документация
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Техническая документация
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
