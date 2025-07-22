Продукты
SM172C1000
Кабель расширения для модулей ввода/вывода, 1000 мм

Референс: SM172C1000
Серия SystemePLC S172

Кабель расширения серии SystemePLC серии S172 для модулей ввода/вывода. Длина: 1000 мм. Используется для соединения модулей ввода/вывода в случае необходимости переноса конфигурации на следующий уровень модульного шкафа. Степень защиты: IP20. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.

Спецификация
Технические характеристики
EC000237 Соединительный кабель ПЛК
Тип электрич. соединения со стороны корпуса Прочее
Длина 1
Количество полюсов 0
Тип электрич. соединения со стороны платы Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091967312.84.214.2 см. 0.044кг.
CAR
324шт.1468040919673823.436.222.5 см. 1.615кг.
