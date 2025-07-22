Дискретный модуль ввода/вывода; 220 VAC; 8 IO: 4 DI, 4 DO (реле)
Референс: SM172EDM0800P7
Модуль ввода/вывода серии SystemePLC типа S172 совместимый с интеллектуальным реле SR2 и ПЛК S172. Напряжение питания: 220 VAC. Потребляемая мощность: не более 24 Ватт (1 А). Общее количество входов/выходов - 8. 8 IO: 4 дискретных входа, 4 дискретных выхода (реле, 3 A). Без дисплея. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 75x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.
Спецификация
Технические характеристики
EC001417 Логический модуль
Количество аналоговых входов 0
Количество цифровых входов 4
С релейным выходом Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 24-24
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409226100
|8.2
|10.6
|6.7
|см.
|0.171
|кг.
CAR
|3
|—
|3
|шт.
|14680409226107
|22.3
|17.7
|13.9
|см.
|0.765
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePLC SR&S172
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Каталог SystemePLC SR&S172
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Листовка SystemePLC SR
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
Листовка SystemePLC SR применение АВР
