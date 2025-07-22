Дискретный модуль ввода/вывода; 24 VDC; 8 IO: 4 DI, 4 DO (транзистор)

Модуль ввода/вывода серии SystemePLC типа S172 совместимый с интеллектуальным реле SR2 и ПЛК S172. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 8. 8 IO: 4 дискретных входа, 4 дискретных выхода (транзистор). Без дисплея. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 75x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.