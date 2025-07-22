Смешанный модуль ввода/вывода; 24 VDC; 10 IO: 4 DI, 2 DO (реле), 2 AI, 2 AO
Референс: SM172EMIO1000
Модуль ввода/вывода серии SystemePLC типа S172 совместимый с интеллектуальным реле SR2 и ПЛК S172. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 10. 10 IO: 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода (реле, 3 A), 2 аналоговых входа (NTC10K, PT1000, PT100, 0-10 В, 4-20 мА), 2 аналоговых выхода (0-10 В, 4-20 мА). Без дисплея. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 75x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409241318
|8.2
|10.6
|6.7
|см.
|0.191
|кг.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|14680409241315
|21.8
|23
|36
|см.
|4.584
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Листовка SystemePLC SR
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Техническая документация
Листовка SystemePLC S172 применение ОВиК
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 918.91 kB
Листовка SystemePLC S172 применение ОВиК
