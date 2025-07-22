Смешанный модуль ввода/вывода, 8 DI, 8 DO (реле), 8 AI, 4 AO
Смешанный модуль ввода/вывода, 8 DI, 8 DO (реле), 8 AI, 4 AO
Референс: SM172EMIO2800
Модуль ввода/вывода серии SystemePLC типа S172 совместимый с интеллектуальным реле SR2 и ПЛК S172. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 28. 28 IO: 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов (реле, 3 A), 8 аналоговых входов (NTC10K, PT1000, PT100, 0-10 В, 4-20 мА), 4 аналоговых выхода (0-10 В, 4-20 мА). Без дисплея. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 150x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.
Спецификация
Технические характеристики
EC001417 Логический модуль
Количество аналоговых входов 8
Количество цифровых входов 8
С релейным выходом Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 24-24
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409196663
|15.4
|10.6
|6.7
|см.
|0.375
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409196660
|24.3
|36.2
|23.1
|см.
|4.703
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePLC SR&S172
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Каталог SystemePLC SR&S172
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Листовка SystemePLC SR
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
Листовка SystemePLC SR применение АВР
