SM172PS11BDR
ПЛК S172, 24 VDC, дисплей, 8 DI, 8 DO (реле), 8 AI, 4 AO, 2xRS485, 1xRJ45
Референс: SM172PS11BDR
Серия SystemePLC S172

Программируемый логический контроллер серии SystemePLC типа S172. Специализированный ПЛК с возможностью расширения. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 28. 28 IO: 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов (реле, 3 A), 8 аналоговых входов (NTC10K, PT1000, PT100, 0-10 В, 4-20 мА), 4 аналоговых выхода (0-10 В, 4-20 мА). Коммуникационные порты: 2xRS485; 1xRJ45; 1xUSB (Type C); 1xUSB (Type A). Коммуникационные протоколы: RS485-1 Modbus RTU Master/Slave; RS485-2 Modbus RTU Master/Slave; Modbus TCP. ЖК-дисплей 1.8", 128x64 с подсветкой. Возможность расширения: да, до 7 модулей ввода/вывода серии SystemePLC S172. Объем памяти: 2 МБ (Флэш-память) и 512 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 150x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.

Спецификация
Технические характеристики
EC000236 Модуль центрального процессора ПЛК
С дисплеем Да
Количество цифровых выходов 8
Тип питающего напряжения DC (постоян.)
Количество релейных выходов 8
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919663215.410.66.7 см. 0.404кг.
CAR
312шт.1468040919663933.218.821.6 см. 5.1кг.
Документы
Каталог
Каталог SystemePLC SR&S172
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
