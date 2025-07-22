ПЛК S172, 24 VDC, дисплей, 8 DI, 8 DO (транзистор), 8 AI, 4 AO, 2xRS485, 1xRJ45
Программируемый логический контроллер серии SystemePLC типа S172. Специализированный ПЛК с возможностью расширения. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 28. входов/выходов: 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов (транзистор), 8 аналоговых входов (NTC10K, PT1000, PT100, 0-10 В, 4-20 мА), 4 аналоговых выхода (0-10 В, 4-20 мА). Коммуникационные порты: 2xRS485; 1xRJ45; 1xUSB (Type C); 1xUSB (Type A). Коммуникационные протоколы: RS485-1 Modbus RTU Master/Slave; RS485-2 Modbus RTU Master/Slave; Modbus TCP. ЖК-дисплей 1.8", 128x64 с подсветкой. Возможность расширения: да, до 7 модулей ввода/вывода серии SystemePLC S172. Объем памяти: 2 МБ (Флэш-память) и 512 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 150x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409196656
|15.4
|10.6
|6.7
|см.
|0.404
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409196653
|24.1
|36
|23.3
|см.
|5.01
|кг.