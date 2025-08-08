БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 100-160A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Референс: SPC-160VG14
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409262061
|17.2
|14.5
|13.5
|см.
|1.3
|кг.
