Датчик давления погружной, 0…6бар 4…20мА =24В
Датчик давления погружной, 0…6бар 4…20мА =24В
Референс: SPP06C
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169667
|15.8
|10
|4.6
|см.
|0.28
|кг.
P12
|4
|—
|960
|шт.
|—
|120
|80
|121
|см.
|307
|кг.
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Тип документа
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Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
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Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 315.43 kB
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SystemeBMSSens SPP Датчики давления погружные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 244.47 kB
SystemeBMSSens SPP Датчики давления погружные
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23
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