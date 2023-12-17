Продукты
SPP06C
Датчик давления погружной, 0…6бар 4…20мА =24В
SPP06C

Датчик давления погружной, 0…6бар 4…20мА =24В

Референс: SPP06C
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916966715.8104.6 см. 0.28кг.
P12
4960шт.12080121 см. 307кг.
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SPP Датчик давления жидкости - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 315.43 kB
SPP Датчик давления жидкости - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SPP Датчики давления погружные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 244.47 kB
SystemeBMSSens SPP Датчики давления погружные
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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