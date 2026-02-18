ИБП Smart-Save Online SRV-G2 Systeme Electric 2000 ВA, 2000 Вт, 230 В, 1:1, 2U+2U, внеш АКБ
Референс: SRVSE2KRXLIG2
Серия Smart-Save Online SRV G2
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц 230-230
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
SRVSEG2 1-3K Руководство пользователя
Дата документа: 18/02/2026
Формат PDF
Размер 2.94 MB
SRVSEG2 1-3K Руководство пользователя
