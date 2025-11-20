Продукты
STG0420T
Беспроводной датчик энергии, 3P+N, до 63А, проводное соединение
Беспроводной датчик энергии, 3P+N, до 63А, проводное соединение

Беспроводной датчик энергии, 3P+N, до 63А, проводное соединение

Референс: STG0420T
Серия SystemeMeters Tag

SystemeMeters Tag – это компактные беспроводные датчики для измерения энергии. Они легко устанавливаются как на новые, так и на существующие панели распределения электрической энергии и работают с высокой точностью (класс 1 по стандарту IEC 61557-12). С их помощью можно отслеживать потребление энергии и мощности в режиме реального времени.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.6.184.5 см. 90г.
CAR
364шт.14680409265502212837.5 см. 6.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Краткое руководство пользователя SystemeMeters Tag
Дата документа: 20/11/2025
Формат PDF
Размер 518.5 kB
Краткое руководство пользователя SystemeMeters Tag
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
Каталог
Каталог по системе беспроводного контроля энергии
Дата документа: 27/05/2026
Формат PDF
Размер 1.92 MB
Каталог по системе беспроводного контроля энергии
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.49249_25
Формат PDF
Размер 744.99 kB
Срок действия: 27/06/2025 - 26/06/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.49249_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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