Беспроводной датчик энергии, 3P+N, до 63А, проводное соединение
Беспроводной датчик энергии, 3P+N, до 63А, проводное соединение
Референс: STG0420T
SystemeMeters Tag – это компактные беспроводные датчики для измерения энергии. Они легко устанавливаются как на новые, так и на существующие панели распределения электрической энергии и работают с высокой точностью (класс 1 по стандарту IEC 61557-12). С их помощью можно отслеживать потребление энергии и мощности в режиме реального времени.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|6.1
|8
|4.5
|см.
|90
|г.
CAR
|3
|—
|64
|шт.
|14680409265502
|21
|28
|37.5
|см.
|6.2
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Краткое руководство пользователя SystemeMeters Tag
Дата документа: 20/11/2025
Формат PDF
Размер 518.5 kB
Краткое руководство пользователя SystemeMeters Tag
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
Каталог
Каталог по системе беспроводного контроля энергии
Дата документа: 27/05/2026
Формат PDF
Размер 1.92 MB
Каталог по системе беспроводного контроля энергии
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.49249_25
Формат PDF
Размер 744.99 kB
Срок действия: 27/06/2025 - 26/06/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.49249_25
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