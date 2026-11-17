Устройство плавного пуска STS01 0,37 кВт 2A 1AC 230В встр. байпас, внеш.пит.24В DC
Устройство плавного пуска STS01 0,37 кВт 2A 1AC 230В встр. байпас, внеш.пит.24В DC
Референс: STS01U04M2X-E
Серия SystemeStart STS01
Устройство плавного пуска SystemeStart 01 (STS01) предназначено для плавного пуска и останова вентиляторов, насосов, конвейеров, компрессоров. Питающее напряжение: 1Ф 220В±10% 50Гц. Номинальная мощность: 0,37 кВт. Номинальный ток: 2 А. Встроенный байпасный контактор. Питание контрольной части: внешнее питание 24В. Дискретные входы: 1 шт. (Пуск/стоп). Режим торможения: торможение выбегом . Настройка потенциометром: рампа разгона, начальное напряжение. Количество пусков: ≤ 5 раз/ч. Степень защиты: IP20. Температура при работе: -10°С - 40°С. Относительная влажность: 5-95%, без конденсации. Охлаждение: естественное воздушное. Типоразмер: A. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 48х131,5х130. Вес: 0,4 кг.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409359518
|15.8
|14.2
|6.3
|см.
|0.41
|кг.
CAR
|3
|—
|1
|шт.
|14680409359515
|32.5
|29.8
|33.6
|см.
|9
|кг.
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Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройств плавного пуска SystemeStart STS01 / STS20
Дата документа: 17/11/2026
Формат PDF
Размер 5.38 MB
Каталог устройств плавного пуска SystemeStart STS01 / STS20
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeStart STS01
Дата документа: 10/11/2026
Формат PDF
Размер 2.83 MB
Руководство по эксплуатации SystemeStart STS01
Техническая документация
Листовка SystemeStart STS01
Дата документа: 19/11/2026
Формат PDF
Размер 3.27 MB
Листовка SystemeStart STS01
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