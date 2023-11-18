Преобразователь частоты STV050 4 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55

Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 3 кВт; In = 7,2 А. Перегрузочная способность (P-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 1Ф 200В (-15%) ~ 240В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер G. ШxВxГ (мм): 128x261x152. Вес: 4,07 кг.