Высоковольтные преобразователи частоты SystemeVar 1200
Высоковольтные преобразователи частоты SystemeVar 1200
Референс: STV1200
STV1200 – это высокая точность управления, быстрая реакция на изменения нагрузки, большой крутящий момент при низкой частоте на выходе, быстродействующее двухчастотное торможение и возможность технического обслуживания преобразователя частоты при доступе как с обеих боковых сторон, так и со стороны фронтальной панели.
Спецификация
Основные характеристики
Время отклика крутящего момента ＜200ms（SVC）;
Стандартный Ｍodbus, RS485
Опционально Profibus Profinet
Закон управления Скалярное управление(VF), Векторное управление в разомкнутой системе(SVC), Векторное управление в замкнутой системе (VC)
Питание цепей управления Через ИБП (30 мин.)
Дополнительные характеристики
Система охлаждения Принудительная воздушная
Виброустойчивость 2~9Гц смещение 3мм; 9~20Гц ACC 9.8м/с2; 20~55Гц ACC 2м/с2; 55~200Гц ACC 1м/с2
Уровень шума ≤75дБ
Высота над уровнем моря
Исполнение Шкафное, напольное
Вход
Входное напряжение 3 кВ; 3,3 кВ; 6 кВ; 6,6 кВ; 10 кВ; 11 кВ
Входная частота 50/60Гц, ±5%
Коэффициент мощности (cos φ) ≧0.97（При полной нагрузке）
Кпд ≧96%（При полной нагрузке）
Гармонические искажения thdi ≦5%
Выход
Выходной ток от 26 А до 722 А
Выходная мощность от 220 кВт до 10800 кВт
Выходная частота 0~120 Гц
Гармонические искажения thdi ≦5%
Релейный выход 12 шт. +8 шт опционально
Логистические данные Нетто
Вес Зависит от конфигурации решения
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeVar STV1200
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 14.63 MB
Каталог SystemeVar STV1200
Техническая документация
STV1200_руководство по эксплуатации
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 8.02 MB
STV1200_руководство по эксплуатации
Техническая документация
Опросный лист STV1200_V1.0
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 377.14 kB
Опросный лист STV1200_V1.0
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 14/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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