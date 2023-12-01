Высоковольтные преобразователи частоты SystemeVar 1200

STV1200 – это высокая точность управления, быстрая реакция на изменения нагрузки, большой крутящий момент при низкой частоте на выходе, быстродействующее двухчастотное торможение и возможность технического обслуживания преобразователя частоты при доступе как с обеих боковых сторон, так и со стороны фронтальной панели.