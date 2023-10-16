КРУ серии Systeme MVnex 20 кВ 1250А 31,5 кА
КРУ серии Systeme MVnex 20 кВ 1250А 31,5 кА
Референс: Systeme_MVnex_24
Systeme MVnex — Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 31,5 кА с вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами
Спецификация
Основные характеристики
Категория потери непрерывности эксплуатации LSC 2B PM
Одностороннее или двухстороннее обслуживание да
Класс стойкости к внутренней дуге IAC AFLR 40 кА 1сек (макс.)
Кабельное подключение да
Номинальный ток 630−4000 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
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Тип документа
Каталог
Каталог КРУ 6-20 кВ Systeme Mvnex
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.02 MB
Каталог КРУ 6-20 кВ Systeme Mvnex
Типовые проекты
Типовой проект 1.2_MVnex_ПС10кВ_без моторизации ВЭ_ЗН_с термомониторингом и АСУЭ
Дата документа: 29/02/2024
Формат ZIP
Размер 22.31 MB
Типовой проект 1.2_MVnex_ПС10кВ_без моторизации ВЭ_ЗН_с термомониторингом и АСУЭ
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