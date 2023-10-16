НКУ SystemeGear
НКУ SystemeGear
Референс: SystemeGear
SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы. SystemeGear предлагает широкий диапазон размеров, типов присоединения, способов установки, эксплуатационных показателей, возможных комбинаций и проведения модификации.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeGear июнь 2023
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 10.7 MB
Каталог SystemeGear июнь 2023
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.МЕ68.В.00771_24
Формат PDF
Размер 1.21 MB
Срок действия: 05/04/2024 - 04/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.МЕ68.В.00771_24
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