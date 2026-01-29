КРУЭ серии SystemeRS, тип RSF до 40,5 кВ 630 А 25 кА

Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в исполнени RSF с газовой изоляцией на на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток до 630А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.