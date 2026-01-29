КРУЭ серии SystemeRS, тип RSF до 40,5 кВ 630 А 25 кА
Референс: SystemeRS_RSF_35
Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в исполнени RSF с газовой изоляцией на на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток до 630А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальный ток 630 А
Номинальное напряжение 35 кВ
Ток термической стойкости до 25 кА
Номинальный ток электродинамической стойкости до 63 кА
Кабельное подключение или подключение литым токопроводом да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeRS RSF
Дата документа: 29/01/2026
Формат PDF
Размер 1.24 MB
