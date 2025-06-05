Продукты
VEH10W1225V2V2MAAAA
Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
Серия SystemePact VCB

Вакуумный выключатель выкатной, VEH, литой тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10кВ / 1250А / 25кА, межфазное расстояние 210мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей

Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 25
Межфазное расстояние 210
Тип полюса Эпоксид
Конструкция прибора Выкатной
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092297050.80.80.8 м. 122кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Типовые проекты
Типовой проект №1.1 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_с граф. дисплеем_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 2.23 MB
Типовой проект №1.1 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_с граф. дисплеем_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Типовые проекты
Типовой проект №1.2 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_без граф. дисплея_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 2.17 MB
Типовой проект №1.2 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_без граф. дисплея_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
