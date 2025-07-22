Интеллектуальное реле SR1 ZR1PB00BD

Продукты
Интеллектуальное реле серии SystemePLC типа SR1. Бюджетное решение для АВР. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 12. 12 IO: 8 дискретных входов, 4 дискретных выходов (реле, 3 A). Коммуникационные порты: 1 x RS485; 1 x USB (Type C). Коммуникационные протоколы: Modbus RTU ведущий/ведомый. Без дисплея. Возможность расширения: нет. Объем памяти: 512 кБ (Флэш-память) и 192 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 85x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.

Спецификация
Технические характеристики
EC001417 Логический модуль
Количество аналоговых входов 0
Количество цифровых входов 8
С релейным выходом Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 24-24
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091965886.710.610.2 см. 0.176кг.
CAR
324шт.1468040919658533.223.215.4 см. 4.42кг.
Документы
Каталог
Каталог SystemePLC SR&S172
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
