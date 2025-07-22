Интеллектуальное реле SR1 ZR1PB00BD
Референс: ZR1PB00BD
Интеллектуальное реле серии SystemePLC типа SR1. Бюджетное решение для АВР. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 12. 12 IO: 8 дискретных входов, 4 дискретных выходов (реле, 3 A). Коммуникационные порты: 1 x RS485; 1 x USB (Type C). Коммуникационные протоколы: Modbus RTU ведущий/ведомый. Без дисплея. Возможность расширения: нет. Объем памяти: 512 кБ (Флэш-память) и 192 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 85x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.
Спецификация
Технические характеристики
EC001417 Логический модуль
Количество аналоговых входов 0
Количество цифровых входов 8
С релейным выходом Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 24-24
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409196588
|6.7
|10.6
|10.2
|см.
|0.176
|кг.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|14680409196585
|33.2
|23.2
|15.4
|см.
|4.42
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePLC SR&S172
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Каталог SystemePLC SR&S172
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Листовка SystemePLC SR
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
Листовка SystemePLC SR применение АВР
