Интеллектуальное реле SR1 ZR1PP00BD2A

Интеллектуальное реле серии SystemePLC типа SR1. Бюджетное решение для АВР. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 12. 12 входов/выходов: 6 дискретных входов, 4 дискретных выходов (реле, 3 A); 2 аналоговых входа (NTC10K, PT1000, PT100, 0-10 В, 4-20 мА). Коммуникационные порты: 1 x RS485; 1 x USB (Type C). Коммуникационные протоколы: Modbus RTU ведущий/ведомый. Без дисплея. Возможность расширения: нет. Объем памяти: 512 кБ (Флэш-память) и 192 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 85x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.