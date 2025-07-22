Продукты
ZR2PA11BD
Интеллектуальное реле SR2 ZR2PA11BD
ZR2PA11BD

Интеллектуальное реле SR2 ZR2PA11BD

Референс: ZR2PA11BD
Серия SystemePLC SR

Интеллектуальное реле серии SystemePLC типа SR2. Сбалансированное решение для производителей машин. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 12. 12 IO: 8 универсальных входов (аналоговых или дискретных), 4 дискретных выхода (2 реле, 3 A и 2 транзисторных). Коммуникационные порты: 1xRS485; 1xRJ45; 1хUSB (Type C). Коммуникационные протоколы: Modbus RTU ведущий/ведомый; Modbus TCP. ЖК-дисплей 1.8", 4x16 символов. Возможность расширения: да, до 7 модулей ввода/вывода серии SystemePLC S172. Объем памяти: 2 МБ (Флэш-память) и 512 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 85x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.

Спецификация
Технические характеристики
EC001417 Логический модуль
Количество аналоговых входов 8
Количество цифровых входов 8
С релейным выходом Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 24-24
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091966256.710.610.2 см. 0.191кг.
CAR
324шт.1468040919662233.223.215.4 см. 4.78кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePLC SR&S172
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Каталог SystemePLC SR&S172
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Листовка SystemePLC SR
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина