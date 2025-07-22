Интеллектуальное реле SR2 ZR2PB11P7
Интеллектуальное реле SR2 ZR2PB11P7
Референс: ZR2PB11P7
Интеллектуальное реле серии SystemePLC типа SR2. Сбалансированное решение для производителей машин. Напряжение питания: 220 VAC. Потребляемая мощность: не более 24 Ватт (1 А). Общее количество входов/выходов - 12. 12 IO: 8 дискретных входов, 4 дискретных выходов (реле, 3 A). Коммуникационные порты: 1xRS485; 1xRJ45; 1хUSB (Type C). Коммуникационные протоколы: Modbus RTU ведущий/ведомый; Modbus TCP. ЖК-дисплей 1.8", 4x16 символов. Возможность расширения: да, до 7 модулей ввода/вывода серии SystemePLC S172. Объем памяти: 2 МБ (Флэш-память) и 512 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 85x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.
Спецификация
Технические характеристики
EC001417 Логический модуль
Количество аналоговых входов 0
Количество цифровых входов 8
С релейным выходом Да
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) 220-230
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409196618
|6.7
|10.6
|10.2
|см.
|0.191
|кг.
CAR
|3
|—
|3
|шт.
|14680409196615
|12.8
|21.1
|12.7
|см.
|0.902
|кг.
