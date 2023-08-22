Усовершенствованные устройства защиты от скачков напряжения и батарейного резервного питания компьютерных систем, предназначенные для офисных и домашних применений. Способен питать маломощные устройства такие, как модем или маршрутизатор, а также устройства высокой мощности — ПК и игровые приставки.
ИБП серии BVSE позволяют не прерывать работу в случае перебоев электропитания умеренной продолжительности, а при более длительных — гарантируют автоматическое корректное завершение работы компьютера. Кроме того, они обеспечивают защиту аппаратуры от повышенного напряжения и скачков напряжения, распространяющихся по сетям электропитания.
ИБП серии BVSE оснащены встроенным стабилизатором напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Это также экономит ресурс батареи, корректируя колебания напряжения без перехода в режим питания от батареи.
Интеллектуальная зарядка позволяет заряжать батарею даже при выключенном ИБП.
Компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить ИБП в любых ограниченных пространствах или повесить его на стену.
Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой
Управляющее ПО в комплекте поставки
Возможность настенного крепления
Корректное завершение работы компьютерных систем
Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация
Многоразовый автоматический предохранитель
Встроенный стабилизатор напряжения
Встроенная функция самодиагностики
Функция автозапуска
Функция холодного запуска
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки
Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric