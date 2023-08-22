ИБП серии BVSE позволяют не прерывать работу в случае перебоев электропитания умеренной продолжительности, а при более длительных — гарантируют автоматическое корректное завершение работы компьютера. Кроме того, они обеспечивают защиту аппаратуры от повышенного напряжения и скачков напряжения, распространяющихся по сетям электропитания.

ИБП серии BVSE оснащены встроенным стабилизатором напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Это также экономит ресурс батареи, корректируя колебания напряжения без перехода в режим питания от батареи.

Интеллектуальная зарядка позволяет заряжать батарею даже при выключенном ИБП.

Компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить ИБП в любых ограниченных пространствах или повесить его на стену.