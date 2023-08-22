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Однофазный источник бесперебойного питания

Усовершенствованные устройства защиты от скачков напряжения и батарейного резервного питания компьютерных систем, предназначенные для офисных и домашних применений. Способен питать маломощные устройства такие, как модем или маршрутизатор, а также устройства высокой мощности — ПК и игровые приставки.

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Описание

ИБП серии BVSE позволяют не прерывать работу в случае перебоев электропитания умеренной продолжительности, а при более длительных — гарантируют автоматическое корректное завершение работы компьютера. Кроме того, они обеспечивают защиту аппаратуры от повышенного напряжения и скачков напряжения, распространяющихся по сетям электропитания.

ИБП серии BVSE оснащены встроенным стабилизатором напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Это также экономит ресурс батареи, корректируя колебания напряжения без перехода в режим питания от батареи.

Интеллектуальная зарядка позволяет заряжать батарею даже при выключенном ИБП.

Компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить ИБП в любых ограниченных пространствах или повесить его на стену.

Преимущества

Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой

Управляющее ПО в комплекте поставки

Возможность настенного крепления

Корректное завершение работы компьютерных систем

Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация

Многоразовый автоматический предохранитель

Встроенный стабилизатор напряжения

Встроенная функция самодиагностики

Функция автозапуска

Функция холодного запуска

Конфигуратор ИБП

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки

Подобрать ИБП
Сервисные центры

Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric

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Документы
Каталог Back-Save BV
BVSE руководство пользователя
BVSE время автономной работы
Сертификат соответствия ЕАЭС 1Ф ИБП
Декларация о соответствии 1Ф ИБП
Паспорта изделий
BVSE800RS паспорт изделия
BVSE800I паспорт изделия
BVSE600RS паспорт изделия
BVSE600I паспорт изделия
BVSE400RS паспорт изделия
Программное обеспечение для однофазных ИБП
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